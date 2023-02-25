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14:21, 25 февраля 2023Мир

ЕС наложил санкции на иранские компании за связь с Россией

Евросоюз впервые наложил санкции на семь компаний из Ирана из-за якобы связи с Россией

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз в рамках десятого пакета санкций наложил ограничения на семь иранских компаний, которые, по мнению ЕС, связаны с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

Уточняется, что подобные меры были приняты впервые. Компании, которые попали под санкции, не называются. Однако ЕС отмечает, что эти компании производят военные беспилотные летательные аппараты, которые якобы «использовались российскими военными в агрессивной войне, в том числе против гражданской инфраструктуры».

В конце января власти Евросоюза ввели санкции против иранской госкорпорации Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), которая производит беспилотники. Утверждается, что они используются Корпусом стражей исламской революции, а также Россией в конфликте с Украиной.

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Варвара Кошечкина
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