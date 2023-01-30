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17:40, 30 января 2023Мир

ЕС ввел санкции против иранского производителя беспилотников

ЕС ввел санкции против иранского производителя беспилотников HESA
СюжетСанкции против России:

Фото: Shahram Sharifi / Wikimedia Commons

Власти Евросоюза (ЕС) ввели санкции против иранской госкорпорации Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), которая производит беспилотники. Сообщение об этом размещено в Официальном журнале ЕС.

В публикации указано, что HESA производит военные и гражданские самолеты, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Утверждается, что последние используются Корпусом стражей исламской революции, а также Россией в конфликте с Украиной.

«Таким образом, HESA несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в обосновании санкций против госкорпорации.

Ранее сообщалось, что ЕС продлил действие санкций против России из-за событий на Украине. В том числе речь идет об ограничении торговли со страной и об отключении банков от международной системы SWIFT.

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Варвара Кошечкина
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