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14:52, 27 января 2023Мир

Евросоюз продлил санкции против России из-за событий на Украине

Совет Евросоюза решил продлить санкции против России из-за событий на Украине на полгода
СюжетСанкции против России:

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России из-за событий на Украине. Сообщение об этом опубликовано на сайте совета.

«В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Они также охватывают: запрет на импорт или транспортировку морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключения от SWIFT нескольких российских банков, а также приостановку вещательной деятельности и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ», — сказано в публикации.

Европейский совет выразил поддержку Украине и выступил в защиты территориальной целостности страны.

ЕС может ввести уже десятый пакет санкций против России в феврале. Возможно, в нем будут действовать ограничения на товары, используемые российским военно-промышленным комплексом. При этом еще в декабре источники в Брюсселе говорили о том, что Евросоюз исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию и сейчас приближается к пределу экономического давления.

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Виктория Кондратьева
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