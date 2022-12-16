Раскрыты подробности о десятом пакете санкций ЕС против России

РИА Новости: ни одна страна ЕС не представила предложений по 10 пакету санкций против РФ

Ни одно государство – член Евросоюза (ЕС) пока не представило предложений по десятому пакету санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе.

По его словам, ЕС уже исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию и сейчас приближается к пределу экономического давления.

Источник агентства допустил появление следующих пакетов санкций в будущем, однако, по его мнению, они будут иметь «формат закрытия лазеек в уже принятых санкционных пакетах и обеспечения того, чтобы не было никаких обходов». «Также частью будущих пакетов санкций против России могут стать списки физических и юридических лиц», — заявил он.

Хотя некоторые страны ЕС испытывают санкционную усталость, их число очень невелико, добавил источник агентства. Этим объясняется низкая вероятность отмены некоторых санкций против России.

В четверг, 15 декабря, ЕС согласовал девятый пакет санкций против России. Письменная процедура согласования очередного пакета санкций завершится до полудня пятницы, 16 декабря.

СМИ сообщали, что Евросоюз решил расширить список санкционных товаров, запрещенных к экспорту в Россию. Согласно проекту девятого пакета санкций, в Россию могут запретить поставки авиадвигателей и их компонентов, а также ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объективов. Новые санкции должны затронуть не только авиационную и космическую промышленности, но и военно-промышленный комплекс и ряд других отраслей российской экономики.