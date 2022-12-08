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18:02, 8 декабря 2022Экономика

Европа задумала охватить санкциями против России ноутбуки и камеры

Politico сообщило о намерении ЕС ввести санкции против 169 организаций оборонного сектора
СюжетСанкции против России:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Евросоюз задумал расширить список санкционных товаров, запрещенных к экспорту в Россию, охватив оборудование, которое может быть использовано страной в авиации и космической отрасли, пишет Politico со ссылкой на непубличные документы.

Согласно проекту девятого пакета санкций, в Россию могут запретить поставки авиадвигателей и их компонентов, а также ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объективов. Новые санкции должны затронуть не только авиационную и космическую промышленность, но и военно-промышленный комплекс и ряд других отраслей российской экономики.

Так, с помощью нового пакета санкций ЕС намерен остановить «наращивание российских промышленных мощностей», поместив под ограничения 169 организаций, продукция которых «может способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России». В частности, под санкции подпадут двигатели для дронов, химическое и биологическое оборудование, «средства борьбы с беспорядками» и электронные компоненты.

Хотя в конце июля Европейский союз (ЕС) решил снять запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли, против страны все еще действуют американские санкции. В августе Вашингтон включил 25 российских самолетов в реестр нарушителей экспортного контроля. Министерство торговли сообщило, что речь идет о бортах Airbus A320, A321 и A330, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями Red Wings, Nordwind, S7 Airlines, I-Fly и Yamal Airlines.

Заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевез предположил, что России из-за санкций к 2025 году придется отказаться от эксплуатации от половины до двух третей самолетов, которые используются в коммерческой сфере.

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Софья Ермакова
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