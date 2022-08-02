США включили 25 самолетов российских авиакомпаний в санкционный список

США включили 25 российских самолетов в реестр нарушителей экспортного контроля

Власти США включили 25 российских самолетов в реестр нарушителей экспортного контроля. Речь идет о бортах Airbus A320, A321 и A330, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями Red Wings, Nordwind, S7 Airlines, I-Fly и Yamal Airlines. Список опубликован на сайте Министерства торговли.

Американские власти своими действиями рассчитывают ограничить возможности компаний получать запчасти для воздушных судов, осуществлять их техническое обслуживание и дозаправку. «Мы публикуем этот список, чтобы предупредить мир — мы не позволим российским и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно путешествовать в нарушение наших законов», — прокомментировала министр торговли Джина Раймондо.

Ранее замминистра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевез допустил, что Россия будет вынуждена из-за санкций к 2025 году отказаться от эксплуатации от половины до двух третей самолетов, использующихся в коммерческой сфере. В Кремле же уверены, что при всех очевидных сложностях перед российской авиацией открываются уникальные возможности.