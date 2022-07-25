Путин заявил об уникальных возможностях российской авиаотрасли
Президент России Владимир Путин заявил, что при всех очевидных сложностях есть уникальные возможности для российской авиаотрасли. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы государства, сложности, с которыми страна сейчас столкнулась, создают предпосылки «для выхода на принципиально новый уровень развития». Российский лидер добавил, что это поможет стране в реализации собственного научного, промышленного и технологического потенциала.
«Он у нас безусловно есть, хорошие заделы остались еще с советских времен», — резюмировал президент.
Отмечается, что правительство страны утвердило программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. По мнению президента, эта сфера «должна быть готова к быстрому восстановлению объема услуг».
Весной страны ЕС обнародовали пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещены поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран также закрыли небо для российских самолетов.