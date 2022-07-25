Путин заявил об уникальных возможностях российской авиаотрасли

Президент Путин заявил об уникальных возможностях авиаотрасли в России

Президент России Владимир Путин заявил, что при всех очевидных сложностях есть уникальные возможности для российской авиаотрасли. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, сложности, с которыми страна сейчас столкнулась, создают предпосылки «для выхода на принципиально новый уровень развития». Российский лидер добавил, что это поможет стране в реализации собственного научного, промышленного и технологического потенциала.

«Он у нас безусловно есть, хорошие заделы остались еще с советских времен», — резюмировал президент.

Отмечается, что правительство страны утвердило программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. По мнению президента, эта сфера «должна быть готова к быстрому восстановлению объема услуг».

Весной страны ЕС обнародовали пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещены поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран также закрыли небо для российских самолетов.