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МИД заявил об угрозе безопасности пассажирских авиаперевозок из-за санкций

Дипломат МИД Биричевский заявил о давлении США и ЕС с помощью санкций в авиаотрасли России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Санкции стран Евросоюза и США против российской авиаотрасли — это попытка оказать влияние на внешнеполитические решения Москвы, «ориентированные на обеспечение законных интересов в области национальной безопасности». С таким мнением выступил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью для РИА Новости.

Дипломат также заявил, что такие меры представляют угрозу безопасности пассажирских авиаперевозок как в России, так и по миру.

Ранее страны ЕС обнародовали пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещены поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран также закрыли небо для российских самолетов.

Кроме того, под санкции попали несколько крупнейших банков России, включая Сбербанк и ВТБ, ограничительные меры также ввели против ряда физических и юридических лиц, в том числе высокопоставленных политиков.

Виктория Кондратьева
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