США допустили отказ России от эксплуатации части самолетов из-за санкций

В США заявили, что Россия будет вынуждена отказаться от эксплуатации половины самолетов

Россия будет вынуждена из-за санкций к 2025 году отказаться от эксплуатации от половины до двух третей самолетов, использующихся в коммерческой сфере, допустил замминистра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевез на слушании, трансляция которого велась на сайте комитета Сената Конгресса США по банковским, жилищным и городским делам.

По словам Эстевеза, Россия пойдет на такой шаг для использования деталей данной части воздушных судов для ремонта других самолетов из-за нехватки запчастей, которая возникла в результате «мер контроля экспорта» со стороны США.

Американский чиновник подчеркнул, что в отношении Москвы действует один из наиболее агрессивных и строгих режимов контроля экспорта, который применялся в отношении какой-либо страны.

Ранее заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус заявил, что у Вашингтона есть возможности для усиления экономического давления на Россию. Увеличение давления на финсектор может быть предметом новых санкций против Москвы.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс также указал, что страна планирует расширить ограничения в отношении России, а также усилить контроль над их соблюдениями другими странами.