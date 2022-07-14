Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США допустили отказ России от эксплуатации части самолетов из-за санкций

В США заявили, что Россия будет вынуждена отказаться от эксплуатации половины самолетов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россия будет вынуждена из-за санкций к 2025 году отказаться от эксплуатации от половины до двух третей самолетов, использующихся в коммерческой сфере, допустил замминистра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевез на слушании, трансляция которого велась на сайте комитета Сената Конгресса США по банковским, жилищным и городским делам.

По словам Эстевеза, Россия пойдет на такой шаг для использования деталей данной части воздушных судов для ремонта других самолетов из-за нехватки запчастей, которая возникла в результате «мер контроля экспорта» со стороны США.

Американский чиновник подчеркнул, что в отношении Москвы действует один из наиболее агрессивных и строгих режимов контроля экспорта, который применялся в отношении какой-либо страны.

Ранее заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус заявил, что у Вашингтона есть возможности для усиления экономического давления на Россию. Увеличение давления на финсектор может быть предметом новых санкций против Москвы.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс также указал, что страна планирует расширить ограничения в отношении России, а также усилить контроль над их соблюдениями другими странами.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны Украины объявили информацию о потерях гостайной
Ирина Шейк показала оливье и веник со словами «среда по-русски»
Бросившие работу ради кругосветного путешествия супруги погибли во время шторма
Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль двух населенных пунктов
Шойгу вспомнил о первой миротворческой операции России
Россиянин стрелял по бездомным собакам и ранил 11-летнего ребенка
Володин прокомментировал отказ Киева от переговоров о мире
США допустили отказ России от эксплуатации части самолетов из-за санкций
Диетолог объяснила неожиданную пользу приготовленных овощей
Популярный iPhone 12 рекордно подешевел в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.