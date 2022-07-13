США нашли новый предмет для санкций против России

Госдеп считает, что у США есть возможности для усиления экономического давления на Россию

Госдеп США считает, что у Вашингтона есть возможности для усиления экономического давления на Россию. Увеличение давления на финсектор может быть предметом новых санкций против Москвы. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус, его слова приводит РИА Новости.

Конкретных примеров он не привел, но отметил, что решение о возможности дальнейшего отключения российских банков от системы SWIFT должны принять европейские власти.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что страна планирует расширить ограничения в отношении России, а также усилить контроль над их соблюдениями другими странами.

С другой стороны, директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак допустил смягчение санкций США против России после промежуточных выборов в Конгресс осенью 2022 года. Не исключено, что выборы могут изменить политический расклад и привести к власти значительное число недовольных текущим курсом администрации президента США Джо Байдена.