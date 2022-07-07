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В Госдепе обещали усилить санкции против России

Госдеп: США усилят санкции против России и контроль над их соблюдениями другими странами

Фото: Unsplash

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что страна планирует расширить ограничения в отношении России, а также усилить контроль над их соблюдениями другими странами, сообщает ТАСС.

«Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию. Не только продолжать [вводить] санкции, но и продолжать их расширять, а также ужесточать [контроль за] их исполнением [другими странами]», — обещал представитель Госдепа.

Ранее США ввели санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией. Американский Минторг внес в черный список Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics за взаимодействие с российской армией. «Такая мера является четким сигналом физическим и юридическим лицам во всем мире о том, что если они хотят поддержать Россию, то США им помешают», —подчеркнул замминистра торговли США Алан Эстевес.

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Марина Совина
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