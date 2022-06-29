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США ввели санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией

Минторг США внес в черный список 5 китайских компаний за сотрудничество с армией России

Фото: Ryan Woo / Reuters

Министерство торговли США включило в черный список (entity list) пять китайских компаний — Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics — за сотрудничество с российской армией после начала спецоперации на Украине, пишет Financial Times.

Внесение в список означает запрет на приобретение американских товаров, а также продукции, произведенной в других странах с американским участием или по американским технологиям. «Такая мера является четким сигналом физическим и юридическим лицам во всем мире о том, что если они хотят поддержать Россию, то США им помешают», — заявил замминистра торговли Алан Эстевес.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин предупреждали своих китайских коллег, что Вашингтон примет решительные меры, если Пекин предоставит Москве какую-либо военную помощь. Тем не менее официальные лица США пока не установили, что власти КНР поставляли России военную технику.

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К лету 2022 года Россия обогнала США по росту торговли с Китаем. Объемы торговли двух стран за пять месяцев 2022 года достигли 65,81 миллиарда долларов — на 28,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время товарооборот КНР и США составил 313,57 миллиарда долларов — на 12,2 процента выше в годовом выражении.

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Софья Ермакова
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