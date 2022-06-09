Россия обогнала США по росту торговли с Китаем

Власти КНР: с января по май товарооборот Китая с Россией вырос в 2 раза больше, чем с США

Объемы торговли России с Китаем за пять месяцев 2022 года достигли 65,81 миллиарда долларов — на 28,9 процента больше, чем за тот же период 2021 года. В то же время товарооборот КНР и США составил 313,57 миллиарда долларов — на 12,2 процента выше в годовом выражении. Такие данные приводит Главное таможенное управление (ГТУ) КНР, передает ТАСС.

За этот период на поставки из Китая пришлось около 24,56 миллиарда долларов (плюс 7,2 процента). Рост экспорта российских товаров и услуг значительно превалировал над ростом импорта, увеличившись на 46,5 процента. В целом Россия продала Китаю отечественную продукцию на 41,25 миллиарда долларов. По данным властей, только в мае объемы торговли двух стран выросли на 15 процентов по сравнению с апрелем, достигнув 14,59 миллиарда долларов.

С января по май Россия активно нарастила темпы торговли с КНР и по темпам роста смогла обогнать США почти в два раза. Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Штаты увеличился на 15,1 процента, до 236,86 миллиарда долларов. Импорт американской продукции вырос на 4 процента, до 76,71 миллиарда долларов.

Примерно 70 процентов поставляемых из России в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди другого сырья — медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. В свою очередь, КНР экспортирует в Россию большое количество разных товаров, значительную долю которых составляют смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

В 2020 году товарооборот между двумя странами сократился на 2,9 процента, до 107,76 миллиарда долларов из-за пандемии коронавируса. В 2021 году торговля наладилась и объемы увеличились на 35,8 процента, достигнув рекордных 146,88 миллиарда долларов. К концу 2022 года товарооборот между Россией и Китаем может достигнуть 200 миллиардов долларов. Так перспективу торговли оценил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.