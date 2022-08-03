США расширили санкции против России

США добавили в антироссийский санкционный список 13 физических и более 30 юридических лиц

США расширили антироссийский санкционный список и включили в него 13 физических и более 30 юридических лиц. Об этом заявили представители американского министерства финансов в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Под новые ограничительные меры попала бывшая спортсменка Алина Кабаева, глава холдинга «Фосагро» Андрей Гурьев, основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Также американские власти ввели визовые санкции в отношении сотен граждан России. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтоном были введены ограничения в отношении 893 российских официальных лиц, включая членов Совета Федерации и военных.

Кроме того, Соединенные Штаты ввели рестрикции против 31 правительственного чиновника из третьих стран за поддержку присоединения Крыма к России.

Самолеты

Вашингтон включил 25 российских самолетов в реестр нарушителей экспортного контроля. Министерство торговли сообщило, что речь идет о бортах Airbus A320, A321 и A330, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями Red Wings, Nordwind, S7 Airlines, I-Fly и Yamal Airlines.

Соединенные Штаты своими действиями рассчитывают ограничить возможности компаний получать запчасти для воздушных судов, осуществлять их техническое обслуживание и дозаправку.

Мы публикуем этот список, чтобы предупредить мир — мы не позволим российским и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно путешествовать в нарушение наших законов Джина Раймондо Министр торговли США

В июле заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевез предположил, что России из-за санкций к 2025 году придется отказаться от эксплуатации от половины до двух третей самолетов, которые используются в коммерческой сфере.

Эстевез считает, что российская сторона пойдет на такой шаг для использования деталей данной части воздушных судов для ремонта других самолетов из-за нехватки запчастей, которая возникла в результате «мер контроля экспорта» со стороны США.

Однако президент России Владимир Путин отметил, что при всех очевидных сложностях есть уникальные возможности для отечественной авиаотрасли.

Российский лидер считает, что сложности, с которыми страна в настоящее время столкнулась, создают предпосылки «для выхода на принципиально новый уровень развития».

В сложившейся ситуации при всех ее очевидных сложностях...дает уникальную нам возможность для выхода на принципиально новый уровень развития, чтобы в полной мере реализовать собственный научный, технологический, промышленный потенциал. Он у нас, безусловно есть, хорошие заделы остались нам с советских времен. Школы у нас замечательные Владимир Путин Президент России

В конце июля Европейский союз (ЕС) решил снять запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли.

Заморозка российских активов

Франция заморозила российские активы на сумму 1,2 миллиарда евро, не учитывая активы Банка России. Об этом сообщил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при Министерстве финансов и экономики страны Гийом Валетт-Валла.

По его словам, в эту сумму входят как финансовые, так и нефинансовые активы, в частности, недвижимость.

Позже также стало известно о заморозке Бельгией российских активов на 50,5 миллиарда евро. По информации газеты L'Echo, меры касаются 1229 физических и 110 юридических лиц, заморожены оказались не только средства на счетах, но и ценные бумаги.

Согласно данным на 19 апреля, заморожено всего 3,5 миллиарда долларов, то есть можно говорить о 14-кратном росте. Это, как уточнили в Федеральной государственной службе финансов страны, вызвано применением шестого и седьмого пакета санкций, принятых Европейским союзом 3 июня и 21 июля.

В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС заморозил 13,8 миллиарда евро, принадлежащих российским олигархам. По его словам, на данный момент юридически конфисковать эти деньги невозможно.

Рейндерс пообещал, что уже осенью будет представлена директива, которая позволит конфисковывать активы российских компаний в случае обхода антироссийских санкций.