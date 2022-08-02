Европейская страна заморозила российские активы на 50 миллиардов евро

Бельгия сообщила о заморозке российских активов на 50,5 миллиарда евро

Сумма, в которую оцениваются замороженные в Бельгии российские активы, достигла 50,5 миллиарда евро, сообщает газет L'Echo со ссылкой на официальные данные, оказавшиеся в ее распоряжении.

Меры касаются 1229 физических и 110 юридических лиц, заморожены оказались не только средства на счетах, но и ценные бумаги. Об объектах недвижимости речи не идет.

По данным на 19 апреля, заморожено всего 3,5 миллиарда долларов, то есть можно говорить о 14-кратном росте. Это, как уточняет Федеральная государственная служба финансов страны, вызвано применением шестого и седьмого пакета санкций, принятых Европейским союзом 3 июня и 21 июля.

Соседняя с Бельгией Франция, в свою очередь, заинтересовалась имуществом российских олигархов в стране. Прокуратура начала расследование, которое касается организованного отмывания денег, коррупции, налоговых преступлений. Ведомство намерено выяснить, в каких обстоятельствах российские предприниматели — как утверждается, близкие к власти, — могли получить в свое распоряжение значительные активы в сфере недвижимости.

