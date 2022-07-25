Французская прокуратура заинтересовалась имуществом российских олигархов

Французская прокуратура начала расследование в отношении активов российских бизнесменов

Национальная финансовая прокуратура 1 июля начала предварительное расследование относительно имущества российских олигархов. Ведомство интересуется активами бизнесменов во Франции, пишет Le Parisien.

По данным издания, подтвержденным прокуратурой, расследование касается организованного отмывания денег, коррупции, налоговых преступлений. Ведомство намерено выяснить, в каких обстоятельствах российские предприниматели — как утверждается, близкие к власти — могли получить в свое распоряжение значительные активы в сфере недвижимости.

Расследование доверено подразделению, которое занимается крупными финансовыми преступлениями, и начато по заявлению, поданному в середине мая.

21 июля агентство Bloomberg узнало, что Евросоюз планирует обязать попавших под санкции россиян декларировать все активы на его территории. Отказ сообщать о каком-либо имуществе будет считаться уклонением от санкций — одним из наказаний может стать конфискация.

Актуальное законодательство предполагает, что подсанкционные активы могут быть лишь заморожены, а значит, использоваться европейскими властями не могут. Новая идея связана с намерением Брюсселя расширить свои полномочия, чтобы получить возможность направить конфискованное Украине.