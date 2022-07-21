ЕС отберет имущество россиян под санкциями в случае отказа сообщать о нем

Bloomberg: ЕС обяжет россиян под санкциями декларировать все активы на его территории

В седьмом пакете санкций Евросоюз обяжет попавших под ограничения россиян декларировать все активы на его территории, сообщил Bloomberg европейский чиновник. Отказ сообщать о каком-либо имуществе будет считаться уклонением от санкций — одним из наказаний может стать конфискация.

Требование коснется как физических, так и юридических лиц из санкционного списка ЕС. Российские граждане и компании должны будут предоставлять соответствующим органам информацию о любых денежных средствах или других экономических ресурсах, в том числе собственности, которыми они прямо или косвенно владеют в Европе.

Согласно текущему законодательству Евросоюза, подсанкционные активы подлежат заморозке, а значит, власти блока не могут отобрать и использовать их в своих целях. По информации Bloomberg, ЕС ищет способ расширить свои полномочия и начать конфисковывать, а не замораживать активы, в частности для того, чтобы направить их на восстановление Украины. Кроме того, в настоящее время после заморозки управление активами переходит к европейскому государству, на территории которого они находятся, и их содержание дорого обходится странам ЕС.

Чтобы легализовать конфискацию подсанкционных активов, Евросоюз может объявить уклонение от санкций преступлением — это обеспечит правовую основу для ареста имущества. Такая идея находится на рассмотрении европейских властей, сообщил изданию чиновник блока. Если инициатива будет одобрена, меру пресечения будут выбирать национальные суды европейских стран, и конфискация может быть одной из них. Кроме того, новое требование станет стимулом для лиц под санкциями сообщать о своих активах самостоятельно.

Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России 21 июля. Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, там же опубликуют подробности нового пакета. Некоторые из них уже раскрыл постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс — в черный список включат более 50 физических и юридических лиц, среди которых фигурируют политики и военнослужащие. Помимо этого, будут введены новые меры экспортного контроля и запрет на российское золото.