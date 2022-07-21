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Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России

Глава ЕК фон дер Ляйен: совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России

Фото: Johanna Geron / Reuters

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил седьмой пакет санкций ЕС против России, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Страны-члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля», — написала она.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, там же опубликуют все подробности нового пакета.

20 июля постоянные представители стран-участниц Европейского союза утвердили седьмой пакет санкций против России. Уточнялось, что в санкционный список попали более 50 физических и юридических лиц, среди которых фигурируют политики и военнослужащие.

Кроме того, новый пакет санкций предполагает запрет на российское золото.

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Варвара Кошечкина
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