В ЕС раскрыли сумму замороженных средств российских олигархов

В ЕС заявили о заморозке 13,8 миллиарда евро, принадлежащих российским олигархам

Евросоюз к настоящему времени заморозил 13,8 миллиарда евро, принадлежащих российским олигархам. Сумму раскрыл еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во вторник, 12 июля, передает ТАСС.

По словам представителя ЕС, на данный момент юридически конфисковать эти деньги невозможно. При этом Рейндерс заверил, что уже осенью будет представлена директива, которая позволит конфисковывать активы российских компаний в случае обхода антироссийских санкций.

«В октябре я представлю директиву, которая сделает уголовным преступлением уклонение от санкций ЕС, что позволит запускать в странах ЕС судебные процедуры, которые обеспечат конфискацию активов, которые можно будет передать в фонд поддержки восстановления Украины», — заявил он.

В начале июля Bloomberg со ссылкой на собственный источник сообщало, что ЕС временно заблокировал порядка 14 миллиардов евро, принадлежащих российским лицам, которые попали под санкции. При этом агентство отмечало, что Евросоюз и его союзники продолжают активно работать над поиском возможностей для более эффективного выявления активов попавших под санкции россиян.

До этого, в июне, стало известно, что за 100 дней США заморозили или заблокировали 330 миллиардов долларов российских активов.