В ЕС раскрыли сумму замороженных активов России

Bloomberg: ЕС заморозил 14 миллиардов евро активов лиц РФ, попавших под санкции Запада

Европейский союз временно заблокировал порядка 14 миллиардов евро (14,6 миллиарда долларов), принадлежащих российским лицам, которые попали под санкции. Такую сумму замороженных активов России раскрыло агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

Авторы материала отметили, что ЕС и союзники сейчас активно работают над поиском возможностей для более эффективного выявления активов попавших под санкции российских лиц. В то же время, как уточняется, ряд стран находится в поиске способов, как справиться с расходами на управление этими замороженными активами.

В июне стало известно, что за сто дней США заморозили или заблокировали 330 миллиардов долларов российских активов. В конце мая также Европейский союз (ЕС) в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 миллиардов евро. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс тогда же сообщал, что страны ЕС смогли временно заблокировать активы Центробанка РФ на сумму около 23 миллиарда евро.

В Международную группу под названием «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» (REPO) входят представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Еврокомиссии. Ее главная цель — поиск российских активов, оказавшихся под санкциями, и их отслеживание.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. После этого страны Запада начали массово вводить санкции против российских лиц и организаций.