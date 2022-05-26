Страны ЕС заморозили активы Банка России на сумму около 23 миллиардов евро

Reuters: страны Евросоюза заморозили активы ЦБ РФ на сумму около 23 миллиардов евро

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что странам Евросоюза удалось заморозить активы Центробанка РФ на сумму около 23 миллиарда евро. Его слова приводит агентство Reuters.

«Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС, согласно информации, полученной Европейской комиссией от 27 стран-членов ЕС», — уточнил он.

При этом Рейндерс отметил, что замороженные в Евросоюзе 23 миллиарда являются «ничтожно малой цифрой по сравнению со 100 миллиардами, замороженными США».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров посчитал воровством идею главы европейской дипломатии Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Киеву. По словам Лаврова, для Запада такие действия становятся уже чем-то вроде привычки. В пример политик привел ситуацию с заморозкой афганских авуаров, которые западные страны хотят пустить на цели, не связанные с восстановлением региона.

В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского ЦБ, заморозив его резервы в своих национальных валютах. По их мнению, эти ограничительные меры «парализуют активы» регулятора.