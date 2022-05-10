Лавров посчитал воровством идею передать замороженные российские активы Киеву

Глава МИД Лавров назвал идею Борреля передать замороженные активы России Киеву воровством

Глава МИД России Сергей Лавров посчитал воровством идею главы европейской дипломатии Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава евродипломатии предложил направить замороженные российские активы Украине, чтобы оплатить восстановление после окончания спецоперации. «Воровство, которое даже не пытаются скрыть», — прокомментировал высказывание Борреля министр иностранных дел на пресс-конференции.

По словам Лаврова, для Запада такие действия становятся уже чем-то вроде привычки. В пример политик привел ситуацию с заморозкой афганских авуаров, которые западные страны хотят пустить на цели, не связанные с восстановлением региона.

В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского ЦБ, заморозив его резервы в своих национальных валютах. Позже Франция также заморозила активы Центробанка России на общую сумму в 22 миллиарда евро.