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Франция заморозила многомиллиардные активы ЦБ России

Минэкономики Франции заявило о заморозке активов ЦБ России на 22 миллиарда евро

Фото: Reuters

Франция заморозила активы Центробанка России на общую сумму в 22 миллиарда евро. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономики страны.

«Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 миллиарда евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 миллиардов евро», — уточнил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Кроме того, добавил он, власти страны приняли решение заморозить располагающуюся на французской территории недвижимость, которая принадлежит около 30 россиянам. Ее общая стоимость оценивается приблизительно полмиллиарда евро.

В конце февраля Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами российского ЦБ. Документ предусматривает запрет на операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России.

При этом власти ЕС получили право разрешать транзакции с Банком России, если это «строго необходимо» для финансовой стабильности объединения или соответствующей страны.

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Варвара Кошечкина
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