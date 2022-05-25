Раскрыта сумма замороженных Евросоюзом активов российских бизнесменов

DPA: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на 10 миллиардов евро

Европейский союз (ЕС) в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 миллиардов евро. Такую сумму раскрыли в агентстве DPA, передает ТАСС.

Поясняется, что отечественные предприниматели потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам.

Ранее Люксембург в рамках санкций заморозил российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро, Нидерланды — почти на 400 миллионов евро, а Франция — активы Центробанка России на общую сумму 22 миллиарда евро.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал заключить договор, который предполагает конфискацию активов России за рубежом и передачу их Украине.