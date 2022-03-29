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Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро

Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро в рамках санкций

Фото: W. Korall / Globallookpress.com

Люксембург в рамках санкций заморозил российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро. Об этом сообщает Минфин страны, его приводит ТАСС.

«Глава Минфина Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций ЕС против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 миллиарда евро», — говорится в сообщении.

Ранее в марте стало известно, что Нидерланды заморозили российские активы почти на 400 миллионов евро. Как уточняла министр финансов страны Сигрид Каг, голландские банки заморозили российские активы на приблизительно 145 миллионов евро, трастовый сектор — на сумму 242,6 миллиона евро, пенсионные фонды — на 379,8 тысячи евро, инвестиционные компании — на 3,9 миллиона евро.

До этого Франция заморозила активы Центробанка России на общую сумму в 22 миллиарда евро. Также были заблокированы средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 миллионов евро.

В конце февраля Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами российского ЦБ.

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Платон Щукин
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