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Зеленский предложил передать зарубежные активы России Украине

Президент Зеленский призвал заключить договор о передаче зарубежных активов России Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил иностранным государствам-партнерам заключить многосторонний договор, который предполагает конфискацию активов России за рубежом и передачу их Украине и другим странам. С такой инициативой он выступил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его офиса.

Зеленский предложил передать зарубежные активы России Украине и другим государствам, чтобы компенсировать потери от действий российских войск.

«Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь», —призвал он.

Украинский лидер объяснил, что на основании такого договора российские средства и имущество в юрисдикциях государств-партнеров арестуют или заморозят, а после конфискуют и направят в специальный фонд, благодаря чему «все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию». «Это будет точно справедливо», — подчеркнул Зеленский.

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Марина Совина
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