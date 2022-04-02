Польша предложила конфисковать имущество России в Европе в пользу Украины

Премьер Польши Моравецкий направил в Еврокомиссию новые предложения по санкциям против РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил в Европейскую комиссию (ЕК) новый пакет предложений по санкциям. Одно из них — конфискация имущества России и российских олигархов в пользу Украины, заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер, сообщает ТАСС.

«Премьер Матеуш Моравецкий вчера направил главе Еврокомиссии новый призыв, письмо, которое будет передано Евросовету, касающееся новых санкций», — сообщил секретарь. Среди них он выделил реализацию обещаний отключения финансовых потоков в Россию и прекращение поставок российских энергоресурсов на территорию Европы.

«Еще один важный момент — конфискация имущества РФ и олигархов на территории ЕС. То, что мы сейчас видим — это заморозка активов. Поэтому новый призыв — принять нормы на уровне ЕС, в каждой отдельной стране, чтобы можно было конфисковать это имущество на репарации для Украины. Это был бы наиболее болезненный удар по РФ», — предложил Мюллер.

Еще одно предложение коснется закрытия возможности выдачи виз россиянам на территории ЕС. По мнению секретаря, это был бы «сигнал для российского общества, что деятельность РФ недопустима».

Ранее советник президента страны Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что украинские власти имеют планы присвоить замороженные активы России на сумму 400 миллиардов долларов. По словам советника, деньги, которые Киев попытается забрать, будут использоваться в фонде восстановления Украины.