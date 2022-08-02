США ввели визовые ограничения против сотен россиян

Власти США ввели визовые санкции в отношении 893 российских официальных лиц

Власти США ввели визовые санкции в отношении сотен граждан России. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС.

По словам дипломата, Вашингтон ввел ограничения в отношении 893 российских официальных лиц, включая членов Совета Федерации и военных. Отмечается, что санкционные меры были введены в связи со специальной военной операцией Москвы на Украине.

Кроме того, американская сторона ввела рестрикции против 31 правительственного чиновника из третьих стран за поддержку присоединения Крыма к России.

Ранее стало известно о расширении санкционного списка Вашингтона по России. Так, сообщалось, что США ввели санкции против олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Под ограничения также попали глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.