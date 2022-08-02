США ввели санкции против Алины Кабаевой

США ввели санкции против олимпийской чемпионки Алины Кабаевой

Власти США ввели санкции против олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Соответствующий список опубликован на сайте министерства финансов страны.

Под ограничения попали также глава холдинга «Фосагро» Андрей Гурьев, основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Предыдущее обновление списка было представлено 28 июня — тогда в перечень включили более 50 физических лиц и свыше 110 структур, в том числе телеведущую Тину Канделаки и бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова с женой и детьми.

13 мая Кабаева также была занесена в санкционный список Великобритании. Кроме того, в документе числится бывшая жена президента России Владимира Путина Людмила Очеретная и несколько его родственников — двоюродные братья Роман и Игорь Путины, а также племянники Михаил Путин и Михаил Шеломов.

