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США ввели санкции против Алины Кабаевой

США ввели санкции против олимпийской чемпионки Алины Кабаевой
Алина Кабаева

Алина Кабаева. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Власти США ввели санкции против олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Соответствующий список опубликован на сайте министерства финансов страны.

Под ограничения попали также глава холдинга «Фосагро» Андрей Гурьев, основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Предыдущее обновление списка было представлено 28 июня — тогда в перечень включили более 50 физических лиц и свыше 110 структур, в том числе телеведущую Тину Канделаки и бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова с женой и детьми.

13 мая Кабаева также была занесена в санкционный список Великобритании. Кроме того, в документе числится бывшая жена президента России Владимира Путина Людмила Очеретная и несколько его родственников — двоюродные братья Роман и Игорь Путины, а также племянники Михаил Путин и Михаил Шеломов.

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Варвара Кошечкина
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