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Тина Канделаки попала в санкционный список США

Власти США внесли в санкционный список телеведущую Тину Канделаки

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Власти США расширили санкционный список, внеся в него российскую телеведущую и медиаменеджера Тину Канделаки. Об этом cообщается в официальном пресс-релизе Минфина страны.

Отмечается, что в санкционный список включили, помимо Тины Канделаки, и бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова с женой и детьми. Также под рестрикции Вашингтона попали Фонд перспективных исследований (ФПИ), несколько российских Научно-исследовательских институтов, ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина», «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), ПАО «КамАЗ», ПАО «Туполев» и Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны имени В. П. Чкалова.

Всего в перечень включили более 50 физических лиц и свыше 110 структур.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции против трех российских телеканалов — Первого канала, «России 1» и НТВ. Отмечалось, что запрет коснулся предоставления СМИ оборудования — видеокамер, микрофонов, звукового оборудования, осветительного и серверного, программного обеспечения, а также возможности американских компаний размещать в них рекламу.

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Олег Давыдов
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