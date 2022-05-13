Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой, родственников Путина и его бывшей жены

Власти Великобритании ввели новый пакет санкций, который коснулся олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы Очеретной, а также родственников главы государства. Список опубликован на сайте британского правительства.

Под ограничения попали в том числе двоюродные братья президента Роман и Игорь Путины, а также племянники Михаил Путин и Михаил Шеломов.

Новые санкции предусматривают заморозку активов, запрет на въезд или пребывание в Великобритании, а также транспортные ограничения.

Предыдущий пакет санкций Великобритания ввела 4 мая против ряда россиян и российских компаний в связи с проведением военной спецоперации на Украине. В числе попавших под санкции — помощник президента России Максим Орешкин, замминистра обороны Николай Панков, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.