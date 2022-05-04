Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Великобритания ввела санкции против 63 физических и юридических лиц из России

Великобритания ввела санкции против КамАЗа, ВГТРК и главы «Открытия» Задорнова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Великобритания ввела санкции против ряда россиян и российских компаний в связи с проведением военной спецоперации на Украине. В числе попавших под санкции — помощник президента России Максим Орешкин, замминистра обороны Николай Панков, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом говорится на сайте британского МИД.

Санкции ввели и против членов Совета Федерации Виктора Кресса, Александра Некрасова, Валерия Пономарева, Эдуарда Росселя и Ильяса Умаханова. Под ограничения также попали ВГТРК, информационные порталы порталы «ИнфоРос» и SouthFront, компания КАМАЗ, Московский физико-технический институт, ООО «Ижмаш — беспилотные системы», ОАО «Радиоавионика», компания «Байкал электроникс» и «Фонд стратегической культуры» (The Strategic Culture Foundation).

Кроме того, санкции вводят против военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина. Также их вводят против телеведущей Наили Аскер-Заде (ВГТРК) и Михаила Леонтьева (Первый канал). Их обвиняют в распространении дезинформации относительно хода боевых действий на Украине. Кроме того, британские интернет-ресурсы обязуются «блокировать контент из двух основных источников дезинформации в России, RT и Sputnik».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли планы объявить всеобщую мобилизацию 9 мая
В США убили знаменитого петуха
Вупи Голдберг резко раскритиковала идею отмены права на аборт
Виновника столкновения двух Су-34 на учениях под Липецком осудили условно
Захарова заявила об игнорировании Израилем роста неонацизма на Украине
В США появилась возможность пожить в доме из «Матрицы»
Ценам на нефть пообещали рост в условиях введения эмбарго
Оппозиционные депутаты потребовали отставки премьер-министра Армении
Нефть подорожала из-за возможного отказа ЕС от импорта из России
Юрист оценил вероятность выдачи Невзорова Израилем при запросе России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.