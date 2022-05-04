Великобритания ввела санкции против 63 физических и юридических лиц из России

Великобритания ввела санкции против КамАЗа, ВГТРК и главы «Открытия» Задорнова

Великобритания ввела санкции против ряда россиян и российских компаний в связи с проведением военной спецоперации на Украине. В числе попавших под санкции — помощник президента России Максим Орешкин, замминистра обороны Николай Панков, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом говорится на сайте британского МИД.

Санкции ввели и против членов Совета Федерации Виктора Кресса, Александра Некрасова, Валерия Пономарева, Эдуарда Росселя и Ильяса Умаханова. Под ограничения также попали ВГТРК, информационные порталы порталы «ИнфоРос» и SouthFront, компания КАМАЗ, Московский физико-технический институт, ООО «Ижмаш — беспилотные системы», ОАО «Радиоавионика», компания «Байкал электроникс» и «Фонд стратегической культуры» (The Strategic Culture Foundation).

Кроме того, санкции вводят против военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина. Также их вводят против телеведущей Наили Аскер-Заде (ВГТРК) и Михаила Леонтьева (Первый канал). Их обвиняют в распространении дезинформации относительно хода боевых действий на Украине. Кроме того, британские интернет-ресурсы обязуются «блокировать контент из двух основных источников дезинформации в России, RT и Sputnik».