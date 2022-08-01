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Франция заявила о заморозке российских активов на 1,2 миллиарда евро

Минфин Франции заявил о заморозке российских активов на 1,2 миллиарда евро

Фото: Myriam Jessier / Unsplash

Франция заморозила российские активы на сумму 1,2 миллиарда евро, не учитывая активы Банка России, заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при Министерстве финансов и экономики страны Гийом Валетт-Валла. Его цитирует РИА Новости со ссылкой на издание Tribune.

«Сумма замороженных российских активов составляет 1,2 миллиарда евро, не считая активов российского Центрального банка (ЦБ)», — сказал глава Tracfin, уточнив, что в эту сумму входят как финансовые, так и нефинансовые активы, в частности, недвижимость.

В конце марта Франция сообщила о заморозке активов российского ЦБ на сумму 22 миллиарда евро. В конце мая еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что странам Евросоюза удалось заморозить активы Центробанка на сумму около 23 миллиарда евро.

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В конце июля стало известно, что в седьмом пакете санкций Евросоюз обяжет попавших под ограничения россиян декларировать все активы на его территории. Отказ сообщать о каком-либо имуществе будет считаться уклонением от санкций, что наказуемо, в частности, его конфискацией.

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Софья Ермакова
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