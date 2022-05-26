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Экономика

Евросоюз заморозил активы Банка России на сумму около 23 миллиардов евро

Reuters: страны Евросоюза заморозили активы ЦБ России на сумму около €23 млрд

Фото: Jean-Francois Badias / Reuters

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что странам Евросоюза удалось заморозить активы Центробанка РФ на сумму около 23 миллиарда евро. Его слова приводит агентство Reuters.

Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС, согласно информации, полученной Европейской комиссией от 27 стран-членов ЕС

Дидье Рейндерсеврокомиссар по вопросам юстиции

При этом Рейндерс отметил, что замороженные в Евросоюзе 23 миллиарда являются «ничтожно малой цифрой по сравнению со 100 миллиардами, замороженными США».

Помимо Европы, санкции в отношении российского ЦБ с начала марта ввели США, Великобритания и Япония, заморозив его резервы в своих национальных валютах.

Ранее Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами российского ЦБ. Документ предусматривает запрет на операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России.

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Конфискация и передача активов Украине

21 мая президент Украины Владимир Зеленский предложил иностранным государствам-партнерам заключить многосторонний договор, который предполагает конфискацию активов России за рубежом и передачу их Украине и другим странам.

Зеленский предложил передать зарубежные активы России Украине и другим государствам, чтобы компенсировать потери от действий российских войск.

Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Украинский лидер объяснил, что на основании такого договора российские средства и имущество в юрисдикциях государств-партнеров арестуют или заморозят, а после конфискуют и направят в специальный фонд, благодаря чему «все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию». «Это будет точно справедливо», — подчеркнул Зеленский.

Отрез от мировой экономики

Ранее министр торговли США Джина Раймондо во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что Россию нужно надолго лишить преимуществ от участия в мировой экономике.

Она добавила, что сейчас слишком рано обсуждать какую-либо возможность нормализации отношений Москвы и Вашингтона. «Преждевременно даже думать об этом», — заметила министр. По ее словам, Москва должна заплатить за свои решения «серьезную цену». Министр утвердительно ответила на вопрос о том, считает ли она нужным выплату Россией репараций в связи с проведением военной операции на Украине.

Еще в апреле власти США решили не возвращать российским предпринимателям их арестованные активы, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом

Джейк Салливанпомощник президента США по национальной безопасности

Вслед за введением ограничений за рубежом стали задерживать, в частности, яхты оказавшихся под санкциями россиян. Сенаторы США в конце марта предложили направлять изъятые российские активы на помощь Украине.

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Реакция Китая

При этом Китай счел блокировку российских государственных активов со стороны Вашингтона «смертным приговором финансовой системе» США. Об этом пишет китайское издание Global Times.

«Доверие к США в экономическом мире было подорвано их решением заморозить российские активы с помощью односторонних санкций», — считает автор статьи. Он указывает, что вследствие односторонних санкций США заморозили активы, принадлежащие россиянам и их правительству, на десятки миллиардов.

Если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала

Global Times

Издание полагает, что США больше не являются безопасным местом для хранения резервов. «Санкции в отношении финансовой системы России, такие как замораживание резервов Центрального банка, вероятно, станут поворотным моментом для финансовой системы США», — считает автор публикации, указывая, что большая часть казначейских облигаций США принадлежит иностранцам.

«Вот тогда я почувствовал свою силу!»
Марина Совина
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