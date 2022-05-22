В Китае заявили о подорванном доверии к США после блокировки активов России

GT: США подорвали доверие иностранных инвесторов после блокировки активов России

США подписали смертный приговор своей финансовой системе после принятия решения о блокировке российских государственных активов. Об этом пишет китайское издание Global Times.

«Доверие к США в экономическом мире было подорвано их решением заморозить российские активы с помощью односторонних санкций», — считает автор статьи. Он указывает, что вследствие односторонних санкций США заморозили активы, принадлежащие россиянам и их правительству, на десятки миллиардов.

«Если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала», — говорится в материале.

Издание полагает, что США больше не являются безопасным местом для хранения резервов. «Санкции в отношении финансовой системы России, такие как замораживание резервов Центрального банка, вероятно, станут поворотным моментом для финансовой системы США», — считает автор публикации, указывая, что большая часть казначейских облигаций США принадлежит иностранцам.

Ранее глава Минфина США Джанет Йелле заявила, что американские законы не позволяют конфисковать арестованное в США российское имущество и направить вырученные средства в пользу Украины. Она добавила, что возможная экспроприация активов Банка России в США незаконна, но дискуссия на этот счет идет.