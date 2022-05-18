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Минфин США высказался о конфискации российского имущества в пользу Украины

Глава Минфина США: законы не позволяют конфисковать арестованное российское имущество
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Graeme Jennings / AP

Американские законы не позволяют конфисковать арестованное в США российское имущество и направить вырученные средства в пользу Украины, сказала глава Минфина США Джанет Йеллен, передает РИА Новости.

Кроме того, она добавила, что возможная экспроприация активов Банка России в США незаконна, но дискуссия на этот счет идет. Также Йеллен назвала маловероятным продление лицензии, позволяющей России обслуживать долларовый долг, но окончательное решение еще не принято.

«Если Россия объявит технический дефолт, я не думаю, что это существенно изменит ситуацию в стране», — подчеркнула глава Минфина США.

Министерство финансов США анализирует «последствия и побочные эффекты» возможного запрета на обслуживание части госдолга России. Об этом заявила ранее Джанет Йеллен. «Мы хотим убедиться, что мы понимаем, каковы будут потенциальные последствия и побочные эффекты, если мы позволим, чтобы срок действия лицензии истек», — сказала она.

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Платон Щукин
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