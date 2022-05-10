В США оценят последствия возможного запрета на обслуживание госдолга России

Минфин США анализирует последствия возможного запрета на обслуживание части госдолга РФ

Министерство финансов США анализирует «последствия и побочные эффекты» возможного запрета на обслуживание части госдолга России. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

По словам Йеллен, в настоящий момент ведомство решает, следует ли ему позволить России объявить дефолт или же продлить срок действия генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части госдолга. «Мы хотим убедиться, что мы понимаем, каковы будут потенциальные последствия и побочные эффекты, если мы позволим, чтобы срок действия лицензии истек», — сказала она и отметила, что решение будет принято в скором времени.

Глава Минфина США добавила, что ведомство сообщит о дальнейших планах, если срок генлицензии истечет. Такое развитие событий создаст России серьезные препятствия для выплат по суверенным облигациям, уточнила Йеллен.

Отмечается, что срок действия генеральной лицензии финансового ведомства истекает 25 мая.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США пора объявлять дефолт из-за больших проблем в экономике. Он напомнил, что внешний долг Америки превысил 30 триллионов долларов.