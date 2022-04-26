Секретарь Совета безопасности России Патрушев призвал США объявить дефолт

США обсуждают возможный дефолт России, однако им самим пора его объявлять из-за больших проблем в собственной экономике. К этому призвал секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев, передает «Российская газета».

По его словам, пытаясь поддержать свою экономику в условиях постоянного предкризисного состояния, Соединенные Штаты активно накачивают собственные банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств. Итогом этого стали высокие темпы инфляции в США и в Евросоюзе, добавил Патрушев.

Вместе с тем внешний долг Соединенных Штатов превысил 30 триллионов долларов, однако американцы почему-то обсуждают возможный дефолт России, подчеркнул секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев заявил, что результатом нынешней политики Запада и киевских властей может стать только распад Украины на несколько государств. В попытке подавить Россию США решили создать из Украины «антипод нашей страны», уточнил он.