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Патрушев спрогнозировал распад Украины на несколько государств

Секретарь Совбеза Патрушев предрек распад Украины на государства из-за политики Запада

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Итогом нынешней политики Запада и киевских властей может стать только распад Украины на несколько государств. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

По словам Патрушева, в попытке подавить Россию США решили создать из Украины «антипод нашей страны». «Не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому», — считает секретарь Совбеза.

Патрушев отметил, что история учит тому, что ненависть не может стать фактором народного единства. «Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», — спрогнозировал он.

Патрушев также подчеркнул, что США пытались заставить Россию отказаться от суверенитета, самосознания, культуры, независимой внешней и внутренней политики. «С таким подходом согласиться мы не имеем права», — заключил он.

В конце марта секретарь Совбеза заявил, что скоро мир увидит, что США продолжают традиции гитлеровской Германии с ее бесчеловечными экспериментами над людьми. По его словам, в настоящее время Россия завершает сбор доказательств в отношении военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине.

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Варвара Кошечкина
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