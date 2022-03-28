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Патрушев заявил о продолжающей традиции Третьего рейха программе США

Патрушев заявил, что Россия докажет продолжающую традиции Третьего рейха программу США

Фото: Globallookpress.com

Скоро мир увидит, что США продолжают традиции гитлеровской Германии с ее бесчеловечными экспериментами над людьми. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время Россия завершает сбор доказательств в отношении военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине. «Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала "достойным" продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми», — подчеркнул Патрушев.

Ранее британское издание Daily Mail обнародовало документы, из которых следует, что сын президента США Хантер Байден причастен к биологическим проектам на Украине.

В свою очередь, в министерстве обороны России насчитали 30 американских лабораторий, находящихся возле 14 населенных пунктов на Украине. Восемь подобных объектов располагались в Киеве, пять – в Одессе, три — во Львове и по два — в Харькове и Херсоне. Кроме того, в ведомстве уточнили, что в созданных и финансируемых США биолабораториях проходили опыты с образцами коронавируса.

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Сергей Истомин
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