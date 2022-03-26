Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Обнародованы документы о причастности сына Байдена к лабораториям на Украине

Daily Mail обнародовала документы о причастности сына Байдена к лабораториям на Украине
Хантер и Джо Байдены

Хантер и Джо Байдены. Фото: Carlos Barria / Reuters

Британское издание Daily Mail обнародовало документы, из которых следует, что сын президента США Хантер Байден причастен к биологическим проектам на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Опубликованные электронные письма Байдена-младшего свидетельствуют о том, что он помог медицинской компании Metabiota, сотрудничающей с подрядчиком Пентагона Black & Veatch в рамках исследований о смертоносных патогенах, заключить многомиллионный контракт с правительством США. Также он свел представителей Metabiota с руководством украинской энергетической компании Burisma Holdings для реализации «научного проекта» с участием лабораторий высокого уровня биозащиты на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Посол России оценил предложение польского генерала вернуть Калининград
Обнародованы документы о причастности сына Байдена к лабораториям на Украине
Диетолог назвала повышающий устойчивость к стрессам продукт
Задержаны помогавшие украинцам за деньги скрываться от мобилизации
Стали известны подробности состояния попавшего в аварию на Гран-при Шумахера
Байден поговорил с Тихановской
Захарова рассказала об отказе в доступе к биолабораториям на Украине и в Грузии
В ЛНР раскрыли последствия обстрела со стороны украинских силовиков
В ДНР сообщили о ранении 12 жителей в Мариуполе
Москвичка предупредила о нашествии сатанистов с конфетами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.