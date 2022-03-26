Обнародованы документы о причастности сына Байдена к лабораториям на Украине

Daily Mail обнародовала документы о причастности сына Байдена к лабораториям на Украине

Британское издание Daily Mail обнародовало документы, из которых следует, что сын президента США Хантер Байден причастен к биологическим проектам на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Опубликованные электронные письма Байдена-младшего свидетельствуют о том, что он помог медицинской компании Metabiota, сотрудничающей с подрядчиком Пентагона Black & Veatch в рамках исследований о смертоносных патогенах, заключить многомиллионный контракт с правительством США. Также он свел представителей Metabiota с руководством украинской энергетической компании Burisma Holdings для реализации «научного проекта» с участием лабораторий высокого уровня биозащиты на Украине.