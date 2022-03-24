Минобороны нашло следы Сороса и сына Байдена в работе украинских биолабораторий

Минобороны России обвинило фонд сына Байдена в финансировании биолабораторий на Украине

В ходе анализа документов, посвященных деятельности Пентагона на Украине, было установлено, что к финансированию действовавших на территории республики биолабораторий причастны фонды сына президента США Джо Байдена Хантера и Джорджа Сороса. О найденных следах сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов в четверг, 24 марта.

В частности, стало известно, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca, которым руководит Байден-младший, тесно работал с компанией Metabiota, которая является одним из основных поставщиков оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру. Также в финансировании американской программы был замечен фонд Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний и агентство США по международному развитию.

«Масштабы программы впечатляют... Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», — отметил Кириллов.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в созданных и финансируемых США биолабораториях на Украине проходили опыты с образцами коронавируса. По данным ведомства, найденные документы свидетельствуют о том, что американская сторона в 2022 году планировала осуществить «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».