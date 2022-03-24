Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны нашло следы Сороса и сына Байдена в работе украинских биолабораторий

Минобороны России обвинило фонд сына Байдена в финансировании биолабораторий на Украине
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: Globallookpress.com

В ходе анализа документов, посвященных деятельности Пентагона на Украине, было установлено, что к финансированию действовавших на территории республики биолабораторий причастны фонды сына президента США Джо Байдена Хантера и Джорджа Сороса. О найденных следах сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов в четверг, 24 марта.

В частности, стало известно, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca, которым руководит Байден-младший, тесно работал с компанией Metabiota, которая является одним из основных поставщиков оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру. Также в финансировании американской программы был замечен фонд Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний и агентство США по международному развитию.

«Масштабы программы впечатляют... Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», — отметил Кириллов.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в созданных и финансируемых США биолабораториях на Украине проходили опыты с образцами коронавируса. По данным ведомства, найденные документы свидетельствуют о том, что американская сторона в 2022 году планировала осуществить «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Польша заявила о невозможности рассчитываться за газ в рублях
МИД прокомментировал высылку 45 российских дипломатов из Польши
В «Мире» прокомментировали работу карт в Apple Pay
Российские предприниматели столкнулись с проблемами при оплате аренды
Сервис PlayStation сломался после обновления
Стал известен план Байдена в отношении украинских беженцев
Финляндия вышлет Украине дополнительную военную помощь
Минобороны оценило угрозу для Европы от биолабораторий на Украине
Психолог перечислил признаки панической атаки
Минобороны назвало приоритет США в работе украинских лабораторий
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.