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Минобороны заявило об опытах с коронавирусом в биолабораториях США на Украине

Минобороны заявило об опытах с коронавирусом в финансируемых США лабораториях на Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Так, обнаруженные документы свидетельствуют о том, что американская сторона в 2022 году планировала осуществить «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».

По словам Конашенкова, ученые рассматривали возможность переноса патогенов дикими птицами, которые мигрируют между Россией и Украиной, а также другими соседними государствами.

6 марта Минобороны России сообщило, что в ходе проведения специальной операции на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось Минобороны США.

Позднее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и доложила, что США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль сил. В свою очередь официальный представитель Пентагона Джон Кирби заверил, что США никогда не занимались созданием биологического оружия на Украине.

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Варвара Кошечкина
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