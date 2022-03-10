Пентагон прокомментировал сведения о биологических лабораториях на Украине

Пентагон заявил, что США никогда не занимались созданием биологического оружия на Украине

США никогда не занимались созданием биологического оружия на Украине, об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал сведения Минобороны России об обнаруженных биологических лабораториях.

«Российские обвинения абсурдны», — подчеркнул пресс-секретарь американского оборонного ведомства, назвав их пропагандой. Кирби добавил, что у Пентагона нет никаких подтверждений или разведданных о планах по использованию биологического оружия на территории Украины.

Ранее официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик не подтвердил реализацию военно-биологических программ Киевом. Он подчеркнул, что на данный момент ООН не владеет такой информацией, которая подтверждала бы «сообщения или обвинения» насчет биолабораторий.

6 марта Минобороны России сообщило, что в ходе проведения спецоперации на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы, которая финансировалась Минобороны США.

