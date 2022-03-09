В ООН прокомментировали сообщения о создании биологического оружия на Украине

Представитель ООН Дюжаррик не подтвердил реализацию военно-биологических программ Украиной

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик прокомментировал сообщения о том, что Украина занимается созданием военно-биологических программ в биолабораториях на своей территории, сообщает РИА Новости.

На брифинге Дюжаррик не подтвердил реализацию военно-биологических программ Киевом. Он подчеркнул, что на данный момент ООН не владеет такой информацией, которая подтверждала бы «сообщения или обвинения» насчет таких лабораторий.

«Наши коллеги в ВОЗ, которые работали с правительством Украины, заявили, что они не в курсе какой-либо деятельности украинского правительства, которая бы не соответствовала их международным обязательствам, в том числе по химическому или биологическому оружию», — добавил представитель ООН.

6 марта Минобороны России заявило о доказательствах разработки биооружия на Украине. Во время проведения специальной военной операции на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.