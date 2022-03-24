Минобороны показало карту биолабораторий на Украине

В Минобороны показали карту с 30 военно-биологическими лабораториями на Украине

Министерство обороны показало регистрационную карту, которая подтверждает наличие военно-биологических лабораторий на территории Украины. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, документом ведомство поделилось с журналистами.

Кириллов подчеркнул, что на Украине располагались 30 биолабораторий в 14 населенных пунктах — они «были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность».

Согласно представленным ведомством данным, восемь подобных объектов располагались в Киеве, пять – в Одессе, три — во Львове и по два — в Харькове и Херсоне.

По данным Минобороны, из украинских лабораторий за рубеж вывозились образцы ткани и сыворотки крови людей, а также опасные патогены и их переносчики. Среди получателей ведомство назвало центр имени Лугара в Грузии, институт Леффлера в Германии и референс-лаборатории в Великобритании.

Ранее российское ведомство сообщило, что некая фармацевтическая фирма, законтрактованная оборонным ведомством США, планировала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов на украинских военнослужащих.