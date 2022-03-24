Минобороны заявило о планах США на эксперименты с украинскими военными

Минобороны заявило, что Пентагон планировал испытания незарегистрированных медпрепаратов

Эксперименты Пентагона в биолабораториях не ограничивались разработкой опасных инфекций. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его данным, некая фармацевтическая фирма, законтрактованная оборонным ведомством США, планировала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов на украинских военнослужащих.

Конашенков подчеркнул, что подробности и другие документально подтвержденные факты будут раскрыты позднее.

23 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что США развивали военно-биологическую программу в лабораториях на территории Украины. По его словам, у Москвы есть веские доказательства.

До этого в Министерстве обороны России выяснили, что в созданных и финансируемых США биолабораториях проходили опыты с образцами коронавируса. Найденные документы свидетельствуют о том, что американская сторона в 2022 году планировала осуществить «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».