Песков заявил о развитии США военно-биологической программы на Украине

Песков рассказал о доказательствах развития США военно-биологической программы на Украине

США развивали военно-биологическую программу в лабораториях на территории Украины. Об этом в интервью телекомпании CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, у Москвы есть очень серьезные причины полагать и есть очень веские доказательства развития программы биолабораторий на территории соседних с Россией стран, в том числе на Украине. Песков отметил, что это проработанная и опасная программа лабораторий, которая секретно курировалась американскими специалистами.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что это реальность, с которой приходится сталкиваться. Россия с 2017 года не обладает ни биологическим, ни химическим оружием, оно было полностью уничтожено в соответствии с международным правом, добавил он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в созданных и финансируемых США биолабораториях на Украине проходили опыты с образцами коронавируса. По данным ведомства, найденные документы свидетельствуют о том, что американская сторона в 2022 году планировала осуществить «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».

