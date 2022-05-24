США оценили сроки отмены санкций против России

Министр торговли США заявила, что скорой отмены введенных против России санкций не будет

США считают, что Россию нужно надолго лишить преимуществ от участия в мировой экономике, скорой отмены введенных против России экспортных санкций не будет. Соответствующую оценку сроков снятия ограничений дала министр торговли США Джина Раймондо во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, ее заявления приводит ТАСС.

Раймондо также добавила, что сейчас слишком рано обсуждать какую-либо возможность нормализации отношений Москвы и Вашингтона. «Преждевременно даже думать об этом», — заметила министр.

По ее словам, Москва должна заплатить за свои решения «серьезную цену». Министр утвердительно ответила на вопрос о том, считает ли она нужным выплату Россией репараций в связи с проведением военной операции на Украине.

В США также обсуждается возможность конфискации российских активов для помощи Киеву, однако существующие законы не позволяют пойти на такие меры, поясняли в министерстве финансов.