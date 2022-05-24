Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США оценили сроки отмены санкций против России

Министр торговли США заявила, что скорой отмены введенных против России санкций не будет

США считают, что Россию нужно надолго лишить преимуществ от участия в мировой экономике, скорой отмены введенных против России экспортных санкций не будет. Соответствующую оценку сроков снятия ограничений дала министр торговли США Джина Раймондо во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, ее заявления приводит ТАСС.

Раймондо также добавила, что сейчас слишком рано обсуждать какую-либо возможность нормализации отношений Москвы и Вашингтона. «Преждевременно даже думать об этом», — заметила министр.

По ее словам, Москва должна заплатить за свои решения «серьезную цену». Министр утвердительно ответила на вопрос о том, считает ли она нужным выплату Россией репараций в связи с проведением военной операции на Украине.

В США также обсуждается возможность конфискации российских активов для помощи Киеву, однако существующие законы не позволяют пойти на такие меры, поясняли в министерстве финансов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине
Психолог объяснил пристальное внимание к оспе обезьян
Россиянам назвали простой способ уберечь лук от черной плесени
Число зараженных оспой обезьян людей в Британии выросло
В Греции конфисковали иранскую нефть с российского танкера
50-летняя модель раскрыла секрет своей молодости и вызвала споры в сети
США оценили сроки отмены санкций против России
Великобритании предрекли убытки из-за изменения климата
Вице-премьер Хуснуллин заявил об отправлении бригад для восстановления Донбасса
Российский рыбак зацепился удочкой за провода и погиб перед супругой и детьми
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.