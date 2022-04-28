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В США задумались о конфискации активов российского Центробанка

Блинкен сообщил, что США изучают возможность конфискации активов Центробанка России
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация США задумалась над возможностью конфискации блокированных в связи с западными санкциями активов Центробанка России, этот вопрос изучают юристы. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

В ходе выступления в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Блинкена спросили, может ли американская администрация рассмотреть вопрос конфискации не только активов российских бизнесменов, против которых были введены санкции, но также и Центробанка. Госсекретарь ответил на этот вопрос утвердительно. «Это один из тех вопросов, который мы попросили рассмотреть наших юристов: какие полномочия потенциально будут нужны, чтобы изъять эти активы», — добавил Блинкен.

Ранее в апреле помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что власти США решили в будущем не возвращать российским предпринимателям их арестованные активы. «Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — уточнил он, отвечая на вопрос о том, возможно ли впоследствии вернуть бизнесменам, к примеру, дорогостоящие яхты.

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Марина Совина
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